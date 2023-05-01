Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük ile resmen imzaladı
Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı renklerine bağladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
GELECEK SEZON TAKIMA KATILACAK
İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Aycan Yanaç ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığı açıklandı.
Aycan Yanaç (sağda)
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Aycan Yanaç Karagümrük’te
Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık.
Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç’a ailemize hoş geldin diyoruz."
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