Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 01.05.2023 - 20:28

Güncelleme: 01.05.2023 - 20:28

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fatih Karagümrük, genç futbolcu Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Aycan Yanaç'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998'de Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğdu. 2020 yılında Survivor'a katılan Yanaç, 2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele ederken 2 Şubat 2022'de yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı. Forvet pozisyonunda oynamayan Yanaç, Temmuz 2015'te Greuther Fürth kulübüne transfer oldu. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol attı. 2016 yılında Nürnberg'e geri döndü. 28 Ağustos 2020 tarihinde ALG Spor takımı imzaladığı sözleşmesi 2022 yılı başında Survivor 2022: All Star yarışmasına katılması nedeniyle anlaşmalı feshedildi.

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıktı.

7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçı için ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edildi.

AYCAN YANAÇ'IN KARİYERİ

Profesyonel kariyeri

1. FC Nürnberg

2015 Greuther Fürth

2016-2020 1. FC Nürnberg

2020-2022 ALG SK

Millî takım kariyeri

2015 Türkiye Türkiye U-19

2018- Türkiye