Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın dördüncü ayağında 7. oldu

Milli sporcu Ayhancan Güven, Almanya'da düzenlenen Binek Otomobiller Şampiyonası'nın dördüncü ayağında 7. oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 19:20
Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın dördüncü ayağında 7. oldu
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Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) mücadele eden ilk Türk pilot Ayhancan Güven, dördüncü ayağın ikinci yarışını 7. sırada tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en prestijli yarış serilerinden DTM'de dördüncü ayak yarışları, hafta sonu Norisring Pisti'nde koşuldu.

DTM'de yarışan ilk Türk sporcu olan Ayhancan Güven, ikinci yarışı 7. sırada tamamladı.

Ayhancan, dünkü sıralamalarda 3. olmuş ancak yarış sırasında rakibiyle temas yaşayarak yarış dışı kalmıştı.


Ayhancan Güven Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
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