Ayhancan Güven şampiyonluk için piste çıkıyor

2.10.2025 15:17:00
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansın ardından, Hockenheimring'de şampiyonluk için direksiyon başına geçmeye hazırlanıyor.

Almanya’nın ikonik pistlerinden Hockenheimring, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonunun final durağına ev sahipliği yapıyor.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansın ardından, şampiyonluk için son kez direksiyon başına geçmeye hazırlanıyor. Güven, şampiyonluk şansını koruyan pilotlardan biri olarak tarihe geçmek için mücadele edecek.

Image

DTM puan tablosunda 171 puanla Mercedes-AMG Team Landgraf pilotu Lucas Auer lider konumda bulunurken, onu 164 puanla TGI Team Lamborghini by GRT pilotu Jordan Pepper ve 160 puanla Schubert Motorsport pilotu René Rast takip ediyor. Ayhancan Güven ise 154 puanla beşinci sırada yer alıyor. 

Sezonun final etabı olan Hockenheimring’de hafta sonu programı, yarın (3 Ekim) yapılacak iki antrenman seansıyla başlayacak. İlk antrenman TSİ 12.05’te, ikinci antrenman ise 16.30’da koşulacak. 4 Ekim Cumartesi günü TSİ 10.35’te sıralama turları yapılacak, ardından haftanın ilk yarışı TSİ 14.30’da gerçekleştirilecek. 5 Ekim Pazar günü ise TSİ 10.30’da sıralama, 14.30’da ise sezonun şampiyonunu belirleyecek final yarışı yapılacak.

