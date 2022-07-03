Aykut Kocaman: ‘Söyleyecek çok sözüm var!’

03 Temmuz 2022 Pazar, 11:07

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, 3 Temmuz 2011 Futbolda Şike Kumpası davasının başlangıç yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ZATEN TEMİZDİ"

O dönemde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Aykut Kocaman, "Fenerbahçe zaten temizdi, hukuken de böyle olması, büyük Fenerbahçe tarihinde herhangi bir leke, iz kalmaması için çok önemliydi. Bu tarafıyla bakınca çok önemli bir yıl dönümü" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEYECEK ÇOK SÖZÜM VAR..."

Çok sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyleyen Kocaman, "Unutmamak lazım, en parlak dönemlerinden biriydi Fenerbahçe tarihinin. Son 8 yıl içinde 4 şampiyonluk, 2 tanesi son dakika kaybedilmiş 3 tane ikincilik vardı. 2011 itibarıyla, 5 ana branşta şampiyon olduğumuz bir yıldı. Fenerbahçe'nin, diğer kulüplerden ayrılan bir tarafı vardı. Sonrasında çok ciddi bir kulübü, geleceğini, büyümesini, gelişmesini alt üst eden, silindir gibi bir kumpasla karşı karşıya kaldık. Hem kulübün gelişimi, hem kişilerin hayalleri... İnsanların hayallerini çalan bir dönemdi. Unutmamamız gerekiyor. Bunu bir intikam aracı olarak değil ama kayıplarımızın ne olduğunu bilerek unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Çok çok sıkıntılı bir dönem geçti. Bu günleri gördüğüm, kulüp üzerinde bir leke kalmadığı için kişisel olarak son derece mutluyum. Söyleyecek çok sözüm var aslında..." dedi.

"BU ÇATIŞMA ZARAR VERİYOR"

57 yaşındaki teknik direktör, "Herkes bir çaba gösteriyor, herkes Fenerbahçeli, doğrusuyla yanlışıyla herkes gösterdi, gösteriyor, gösterecek. Ne oldu, ne yapmamız gerekiyoru anlatmamız gerekiyor. Bu kulüp tarihi boyunca kendi içindeki mücadeleyle yüksek enerji sağladı, dünyanın en büyük spor kulübü oldu, hep en önde oldu. Bu mücadele 2014/15'ten itibaren birbiriyle çatışmaya döndü. Bu çatışmanın en önemli faktörü sosyal medyadır. Kulübümüzün hala anlamsız şekilde devam eden bu çatışma çok büyük zarar veriyor. Bu konuda biraz daha toparlayıcılık olursa, 3 Temmuz'un yarattığı tahribatı daha sonraki yıllarda büyüyen ve gelişen bir Fenerbahçe olması daha kolay olacak" diyerek sözlerini noktaladı.