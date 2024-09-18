Aykutalp Derkan'dan Mourinho sözleri: 'Başında tercüman hocalarıyla'
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu eylül ayı olağan toplantısında konuştu.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı takıma bilinçli bir saldırı olduğunu gündeme getirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu eylül ayı olağan toplantısında konuşan Aykutalp Derkan "Galatasaray oyuncularına dünkü maçtan itibaren anormal saldırılar var. Hafta sonu bir derbi maçımız var, Galatasaray sistematik bir saldırı altında" dedi.
"BAŞINDA TERCÜMAN HOCALARIYLA"
Sözlerine devam eden Aykutalp Derkan, "Öyle bir asitmetrik saldırı altındayiz ki... Hafta sonu bir derbi var. Derbinin bir futbol şenliği şeklinde geçmesini umarken, bütün televizyon kanallarında düğmeye basılmışçasına, "Şu kulüp, şu kadar faul yaptı, şu kadar sarı kart gördü" ve liste başı biziz. Orada ciddi bir saldırı var. Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar, bir takım acemi oyunlara girişiyorlar. Bunun başında da dünyada kendini kabul ettirmiş ama Türkiye'ye gelince bir alaturka tavırlar sergileyen tercüman hocalarıyla. Daha önce bir kulüp başkanı ve yancısı konusunda kelamlarım olduğu için burası da onun yeri değil. Onları söyleyip buradaki Galatasaray Divan Kurulu gündemini işgal etmek istemiyorum. Ama bu konuda camiamızın yeterli duyarlılığı göstermiyor. Bu sadece yönetimin, teknik direktörün işi değil. Galatasaray camiası bu konuda kenetlenmelidir. Hafta sonu gündeminde bizim oyuncularımıza, son oynadığımız dünkü maçtan itibaren anormal saldırılar, "Şu kırmızı karttı, şu penaltıydı, şurada elini uzattı, şu kırmızı karttı" biçiminde, hakemleri de manipüle edecek şekilde anormal, futbolu doğasında olmayan bir saldırı sezinliyorum. Bunu da söylemek lüzumu hissettim" ifadelerini kullandı.
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