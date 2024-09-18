Yunan basını duyurdu: Galatasaray ile PAOK arasında anlaşma tamam!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:07

Güncelleme: 18.09.2024 - 14:07

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Yunan ekibinden maçla ilgili açıklama geldi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

PAOK yetkilileri Galatasaray'dan 2 bin bilet talep etti. Yunan basınında yer alan haberlere göre bilet görüşmeleri çok iyi bir atmosferde gerçekleştirilirken 2 bin bilet konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Yunan basınındaki haberde şu ifadeler yer aldı:

"Hem Türk polisinin hem de UEFA'nın Yunan taraftarların İstanbul'da bulunmasına olumlu bakmasıyla PAOK ve Galatasaray görüşmelere devam etti ve tüm göstergeler anlaşmanın sonuçlanacağı ve Razvan Lucescu'nun takımının 2000'den fazla taraftara sahip olacağı yönünde. Bunun ötesinde, bir sonraki deplasman maçının Manchester United'a karşı olacağı ve PAOK taraftarlarının Old Trafford'da olabilmek için sabırsızlıkla bekledikleri bir maç olduğu düşünüldüğünde, İstanbul'da hiçbir şey olmaması gerektiğini herkes anlayabilir çünkü aksi takdirde UEFA'dan bir ceza gelecektir."

PAOK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın ilk hafta PAOK ile karşılaşacağı maç, 25 Eylül Çarşamba günü 22:00'de oynanacak.