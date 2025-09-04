Birinci kaptan olmuştu: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.09.2025 13:05:00
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, takımın 1. kaptanı olarak ilan edilen 31 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için yeni transferleri kadrosuna dahil etti. Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kadroda yer alırken, bazı oyuncular ise dışarıda kaldı.

MERT HAKAN KADROYA ALINMADI

O isimlerden en dikkat çekeni Mert Hakan Yandaş oldu. Bu sezon 1. kaptanlık görevine getirilen Mert Hakan Yandaş listeye giremedi ve büyük şok yaşadı. Listede ayrıca Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan ve Cengiz Ünder de yer almadı.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.

İLK MAÇ HIRVATİSTAN'DA

Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:

24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice

23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart

6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe  

