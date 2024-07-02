Galatasaray'dan Michy Batshuayi için özel tişört!

Süper Lig ekibi Galatasaray, kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi için özel bir tişörtün satışa çıkarıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:05
Galatasaray'dan Michy Batshuayi için özel tişört!
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Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı takım, yeni transferi için özel bir tişörtü satışa çıkardı.

BATSHUAYİ İÇİN ÖZEL TİŞÖRT

Yapılan açıklamada, "Michy Batshuayi, Türkiye'nin en büyüğünde; T-Shirt'ü GSStore'da!" ifadeleri kullanıldı.

Tişörtü satın almak isteyen taraftarlar, mağazadan 599 TL'ye satın alabilecek.


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