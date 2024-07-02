Galatasaray'dan Michy Batshuayi için özel tişört!
Süper Lig ekibi Galatasaray, kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi için özel bir tişörtün satışa çıkarıldığını duyurdu.
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı takım, yeni transferi için özel bir tişörtü satışa çıkardı.
BATSHUAYİ İÇİN ÖZEL TİŞÖRT
Yapılan açıklamada, "Michy Batshuayi, Türkiye'nin en büyüğünde; T-Shirt'ü GSStore'da!" ifadeleri kullanıldı.
Tişörtü satın almak isteyen taraftarlar, mağazadan 599 TL'ye satın alabilecek.
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