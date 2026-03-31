Ayrılık kararını yönetime bildirdi... Galatasaray, Bernardo Silva transferinde devlerle yarışta!

Manchester City ile sayısız kupa kaldıran ve Pep Guardiola'nın "vazgeçilmezi" olan Bernardo Silva, kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor.

31 yaşındaki yıldız futbolcu, takımdan ayrılma isteğini kulüp yönetimine iletti ve menajerleri aracılığıyla gelen teklifleri masaya yatırdı.

A Bola'da yer alan iddiaya göre; Barcelona ve Juventus gibi devlerin peşinde olduğu tecrübeli orta saha için Galatasaray da devreye girdi. Dünyanın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Silva'nın yeni rotası futbol dünyasında merak konusu.

GALATASARAY, BARCELONA VE JUVENTUS İLE YARIŞTA

Galatasaray’ın bu yarışta ciddi bir aktör olarak yer aldığı ifade edildi. Özellikle Barcelona ve Juventus'un transferde bir adım önde olduğu belirtilse de, sarı-kırmızılı yönetimin bu dev transfer için tüm şartları zorladığı kaydedildi.

ÖNCELİK AVRUPA: INTER MIAMI VE SUUDİLER BEKLEMEDE

Bernardo Silva’nın kariyer planlamasında önceliği hala en üst seviyede rekabet etmek.

Avrupa İhtimali: Barcelona ve Juventus oyuncunun ilk tercihleri arasında.

MLS ve Arabistan: Lionel Messi'li Inter Miami'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin de masada astronomik teklifleri bulunuyor. Ancak Silva’nın bu seçenekleri şu an için "ikinci plan" olarak değerlendirdiği belirtiliyor.