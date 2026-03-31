Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayrılık kararını yönetime bildirdi... Galatasaray, Bernardo Silva transferinde devlerle yarışta!

31.03.2026 10:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinden ayrılma kararını yönetime resmen bildirdi. Portekizli oyuncuya Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilirken, Barcelona ve Juventus gibi devlerin de 31 yaşındaki yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.

Manchester City ile sayısız kupa kaldıran ve Pep Guardiola'nın "vazgeçilmezi" olan Bernardo Silva, kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor.

31 yaşındaki yıldız futbolcu, takımdan ayrılma isteğini kulüp yönetimine iletti ve menajerleri aracılığıyla gelen teklifleri masaya yatırdı.

A Bola'da yer alan iddiaya göre; Barcelona ve Juventus gibi devlerin peşinde olduğu tecrübeli orta saha için Galatasaray da devreye girdi. Dünyanın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Silva'nın yeni rotası futbol dünyasında merak konusu.

GALATASARAY, BARCELONA VE JUVENTUS İLE YARIŞTA

Galatasaray’ın bu yarışta ciddi bir aktör olarak yer aldığı ifade edildi. Özellikle Barcelona ve Juventus'un transferde bir adım önde olduğu belirtilse de, sarı-kırmızılı yönetimin bu dev transfer için tüm şartları zorladığı kaydedildi.

ÖNCELİK AVRUPA: INTER MIAMI VE SUUDİLER BEKLEMEDE

Bernardo Silva’nın kariyer planlamasında önceliği hala en üst seviyede rekabet etmek.

Avrupa İhtimali: Barcelona ve Juventus oyuncunun ilk tercihleri arasında.

MLS ve Arabistan: Lionel Messi'li Inter Miami'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin de masada astronomik teklifleri bulunuyor. Ancak Silva’nın bu seçenekleri şu an için "ikinci plan" olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

İlgili Konular: #galatasaray #Manchester City #bernardo silva

İlgili Haberler

Galatasaray'a Nicola Zaniolo müjdesi: 'En kısa sürede karar vereceğiz' Galatasaray'ın Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun menajeri, futbolcusunun geleceği hakkında konuştu.
Nicola Zalewski'den Galatasaray itirafı: 'Transferim çok yakındı ama...' İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta forması giyen 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski, katıldığı bir YouTube kanalında Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferi hakkında konuştu.
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Ernest Muçi gelişmesi! Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Arnavut oyuncu Ernest Muçi'nin milli takım kampından ayrılarak kente döndüğü aktarıldı.