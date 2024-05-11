Ayrılık listesi netleşiyor: Fenerbahçe'den kaptanlara veda kararı!

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de, takım kaptanları Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'le yolların ayrılması kararı alındığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:02
Ayrılık listesi netleşiyor: Fenerbahçe'den kaptanlara veda kararı!
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Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından 4 futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin futbol oluşumu, başkanlık seçimine rağmen takımla ilgili ön değerlendirme raporunu hazırladı. Gelecek sezon planlamasında yer almayan futbolcular arasında şaşırtan isimler var.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; gönderilmesi gündemde olan ilk isim 1. kaptan Edin Dzeko... Dzeko’nun bir yıl daha kontratı olmasına rağmen Suudi Arabistan’dan iyi bir teklif aldığı öğrenildi. Boşnak yıldız bunu değerlendirmek isterse izin verilmesi kararı alındı.

İKİNCİ İSİM MERT HAKAN

Yolların ayrılması yönünde tavsiye raporu çıkan ikinci isim kaptanlardan Mert Hakan Yandaş. Sürekli sakatlık sıkıntısı yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun kontratının uzatılması beklenmiyor. Mert Hakan’dan bir türlü verim alınamadığı raporda vurgulandı. 

LİSTEDEKİ BİR DİĞER İSİM SERDAR AZİZ

Benzer bir nedenle Fenerbahçe’deki Serdar Aziz dönemi de bitebilir. Bu oyuncuyu devre arası Al-Wasl istemişti. Serdar’ın 1 yıl daha kontratı bulunuyor ancak teklif gelmesi halinde ona da izin verilecek.

Ayrıca Atletico Madrid’den kiralanan Çağlar Söyüncü’nün de bonservisi alınmayacak.


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