Ayrılıklar peş peşe! Gustavo ve Kim Min-Jae'nin ardından Mergim Berisha
Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde yolların ayrılması beklenen Alman oyuncu Mergim Berisha'ya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United talip oldu.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alman forvet Mergim Berisha için yeni bir talip ortaya çıktı.
Haber Global'in haberine göre, Mainz ve Stuttgart'ın dışında yeni bir talibi çıkan Mergim Berisha'yı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Haberde ayrıca İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile resmen görüşmelere başladığı ifade edildi.
Geçen sezon başında RB Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, şu anda Leeds United'ı çalıştıran ABD'li teknik direktör Jesse Marsch ile Salzburg'da birlikte çalışmıştı. Jesse Marsch'ın, Berisha transferini özellikle istediği ifade edildi.
BEKLENENİ VEREMEDİ
24 yaşındaki Alman forvet, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 maçta 7 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Video Haberler
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
- Motosikletini çalan hırsız sandığı motosikletliye çarptı
- Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı
- Soruşturma mı terfi mi gelecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt