Ayrılıklar peş peşe! Gustavo ve Kim Min-Jae'nin ardından Mergim Berisha

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:31

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alman forvet Mergim Berisha için yeni bir talip ortaya çıktı.

Haber Global'in haberine göre, Mainz ve Stuttgart'ın dışında yeni bir talibi çıkan Mergim Berisha'yı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Haberde ayrıca İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile resmen görüşmelere başladığı ifade edildi.

Geçen sezon başında RB Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Berisha, şu anda Leeds United'ı çalıştıran ABD'li teknik direktör Jesse Marsch ile Salzburg'da birlikte çalışmıştı. Jesse Marsch'ın, Berisha transferini özellikle istediği ifade edildi.

BEKLENENİ VEREMEDİ

24 yaşındaki Alman forvet, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 maçta 7 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.