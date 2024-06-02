Resmen açıklandı: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile yollar ayrıldı!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 22:50

Güncelleme: 02.06.2024 - 22:50

Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

Rachid Ghezzal futbolcu, "Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın" diyerek siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Ghezzal yaptığı paylaşımında, "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söyleyenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim. Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DA VEDA ETTİ

Öte yandan Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından "Her şey seninle güzeldi" paylaşımıyla yıldız futbolcuya veda etti.

Beşiktaş formasıyla toplam 123 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 17 gol ve 33 asistlik performans sergiledi.