Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Memphis Depay'dan transfer açıklaması!
Transferde adı Beşiktaş ile anılan Hollandalı futbolcu Memphis Depay, açıklama yaptı. Depay, "Artık serbest bir oyuncuyum ve bu yaz istediğim takıma gidebilirim" dedi.
Adı Beşiktaş ile anılan 31 yaşındaki Memphis Depay, transfer açıklamasında bulundu.
Atletico Madrid ile sözleşmesi biten Hollandalı yıldız, "Artık serbest bir oyuncuyum ve bu yaz istediğim takıma gidebilirim. Ancak hiçbir kulüple görüşmüyorum çünkü tek odak noktam EURO 2024" dedi.
31 MAÇTA 11 GOLE KATKI
Uzun süredir üst düzey futbol oynayan ve Hollanda Milli Takımı'nın da değişmezlerinden biri haline gelen Memphis Depay, kariyeri boyunca PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyon ve Barcelona gibi takımlarda da forma giydi.
Bu sezon 31 maça çıkan Depay, 9 gol ve 2 asist üretti. Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024'te de mücadele edecek olan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirtiliyor.
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