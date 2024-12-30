Ayrılmak istediği iddia edilmişti: Championship ekibinden Nelsson hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'a bir Championship takımının teklif yaptığı iddia edildi.

Ayrılmak istediği iddia edilmişti: Championship ekibinden Nelsson hamlesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:25

Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Victor Nelsson'a ilk teklif İngiltere'den geldiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Championship'te zirve mücadelesi veren Burnley, ara transfer döneminde Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig'den teklif bekleyen Danimarkalı stoper, Burnley'ye olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.

10 MİLYON EURO

2021 yazında 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Nelsson'a 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olan 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, ocak ayında büyük olasılıkla takımdan ayrılacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 140 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.


Etiketler: #Victor Nelsson #galatasaray #Burnley

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