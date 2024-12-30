Ayrılmak istediği iddia edilmişti: Championship ekibinden Nelsson hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'a bir Championship takımının teklif yaptığı iddia edildi.
Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Victor Nelsson'a ilk teklif İngiltere'den geldiği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Championship'te zirve mücadelesi veren Burnley, ara transfer döneminde Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig'den teklif bekleyen Danimarkalı stoper, Burnley'ye olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.
10 MİLYON EURO
2021 yazında 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Nelsson'a 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.
Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olan 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, ocak ayında büyük olasılıkla takımdan ayrılacak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 140 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
Etiketler: #Victor Nelsson #galatasaray #Burnley
Spor Haberleri
- Alperen Şengün'ün performansı Houston Rockets'a yetmedi!
- Championship ekibinden Nelsson hamlesi!
- En-Nesyri'nin sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
- Oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisi dikkat çekti
- 14 maç sonra kaybetti: Sporting, Benfica'yı devirdi!
- Nottingham Forest, Everton karşısında zorlanmadı!
- Dybala attı, Roma ile Milan yenişemedi!
- Juventus, 4 gollü maçta 87'de yıkıldı!
- Bournemouth beraberliği son dakikalarda yakaladı!
- El Clasico'da kazanan Real Madrid!
En Çok Okunan Haberler
-
- İngiltere'den 'Esma Esad' açıklaması!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- Aliyev'den kaza sonrası flaş talep!
- MHP’den ilk yorum geldi!
- Özel'den ilk 'İmralı' açıklaması
- Ailesi köyü terk etti
- 'Başlı başına kamu zararıdır'
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
- 14 Mayıs öncesi 'terörist', sonrası 'Meclis'
- Alkollü çıkan şahıs tutuklandı