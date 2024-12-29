Galatasaray, Aliağa Petkimspor karşısında zorlanmadı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u 94-77'lik skorla mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Aliağa Petkimspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u 94-77'lik skorla mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ligde 21 puanla 4. sıraya yükselirken Aliağa Petkimspor 15 puanla 11. sırada bulunuyor.
Aliağa Petkimspor'da Wesley Van Beck 16 sayı, Jaime Echenique 15 sayı kaydederken Galatasaray'da Ebuka Izundu 15, Will Cummings 14, Buğrahan Tuncer 14 sayı attı.
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