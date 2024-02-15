Aysel Özkan Bulgaristan'da bronz madalyanın sahibi oldu!

Milli sporcu Aysel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 20:27
Aysel Özkan Bulgaristan'da bronz madalyanın sahibi oldu!
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü günü akşam seansında kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, madalya mücadelesi için podyuma çıktı.

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KOPARMADA BRONZ MADALYA GELDİ

Ay-yıldızlı sporcu, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Koparmada Ukrayna'dan Svitlana Samuliak, 101 kiloluk kaldırışıyla birinci, yine Ukrayna'dan Hanna Davydova, 100 kiloluk kaldırışıyla ikinci oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz ile toplam 15 madalya kazandı.


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