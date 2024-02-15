Kaan Kahriman Romanya'da altın madalyanın sahibi oldu!
Milli sporcu Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazandı.
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü günü akşam seansında milli sporculardan 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, madalya için podyuma çıktı.
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Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
MİLLİ SPORCULARDAN 10 MADALYA
Aynı kiloda yarışan Ferdi Hardal ise koparmada 135 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer aldı.
Koparmada İtalya'dan Sergio Massidda, 141 kilo ile ikinci olurken, Ermenistan'dan Gor Sahakyan da 140 kilo ile üçüncü oldu.
Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 10 madalya kazandı.
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