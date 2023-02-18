Aytaç Kara'dan duygulandıran Christian Atsu mesajı
Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden meslektaşı Christian Atsu'ya duygusal bir şekilde veda etti.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun ölüm haberi spor camiasını yasa boğdu.
Ganalı futbolcunun son golü attığı Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Aytaç Kara da Atsu'yu unutmadı.
Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atsu'yu anarken, "O gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün.. Şimdi çok daha fazla üzdün… Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
O gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün.. Şimdi çok daha fazla üzdün… Mekanın cennet olsun #Atsu pic.twitter.com/bB5l0HWVoq— Aytaç KARA (@aytayt35) February 18, 2023
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