Aytaç Kara'dan duygulandıran Christian Atsu mesajı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:12

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 15:12

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun ölüm haberi spor camiasını yasa boğdu.

Ganalı futbolcunun son golü attığı Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Aytaç Kara da Atsu'yu unutmadı.

Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atsu'yu anarken, "O gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün.. Şimdi çok daha fazla üzdün… Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.