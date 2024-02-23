Aytaç Kara'dan Fenerbahçe açıklaması!

Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, ligde oynayacakları Fenerbahçe maçı için konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:52
Aytaç Kara'dan Fenerbahçe açıklaması!
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Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, ligde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların yoğun geçtiğini söyleyen Aytaç Kara, "Klasik, bizim her zaman antrenmanlarımız yoğun tempoda geçer. Yine o haftalardan birisindeyiz. Yine yoğun çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe maçı için konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Her maça çok özel hazırlanıyoruz. Bu maç da onlardan birisi. Fenerbahçe, şampiyonluğa oynayan, çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Zorlu bir deplasman olacak. Her zamanki iyi futbolumuzu oynayamaya çalışacağız. Çok zor bir deplasman bizi bekliyor, bunun farkındayız" sözlerini sarf etti.

Süper Lig'de bu sezonki performansı sonrası A Milli Takım için görüşleri sorulan Aytaç Kara, "Her Türk futbolcunun hayalidir Milli Takım. Ben zaten oralarda oynadım. Ne kadar çalışkan, hırslı bir oyuncu olduğumu herkes biliyor. Milli takıma dönmek için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki beklentim olur. İnşallah orası da hedefim, hayalim. Başarabilirsem ne mutlu bana. Umarım gerçekleşir" diye konuştu.

Kasımpaşa forması altında bu sezon 27 maçta sahaya çıkan Aytaç Kara, 12 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.


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