Yıldızları geride bıraktı: Kasımpaşalı Hajradinovic, Avrupa'da zirvede!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla asist yapan futbolcular arasında zirvede yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:01
Yıldızları geride bıraktı: Kasımpaşalı Hajradinovic, Avrupa'da zirvede!
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2023-2024 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alınarak yapılan listeye Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic damga vurdu. 

Hajradinovic, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla asist yapan futbolcular arasında zirvede. Öte yandan listede Fenerbahçe'den Szymanski'de yer aldı. 

En fazla asist yapan futbolcular listesi şu şekilde: 

1- Haris Hajradinovic - 13 asist - Kasımpaşa

2- Ollie Watins - 12 asist - Aston Villa

3- Leroy Sane - 11 asist - Bayern Münih

4- Marcus Thuram - 10 asist - Inter

5- Alejandro Grimaldo - 10 asist - Bayer Leverkusen

6- Niklas Beste - 10 asist - Heidenheim

7- Kieran Trippier - 10 asist - Newcastle United

8- Neto - 9 asist - Wolverhampton

9- Salah - 9 asist - Liverpool

10- Wirtz - 9 asist - Bayer Leverkusen

11- Gross - 9 asist- Brighton

12- Sebastian Szymanski - 9 asist - Fenerbahçe


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