Yıldızları geride bıraktı: Kasımpaşalı Hajradinovic, Avrupa'da zirvede!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla asist yapan futbolcular arasında zirvede yer aldı.
2023-2024 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alınarak yapılan listeye Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic damga vurdu.
Hajradinovic, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla asist yapan futbolcular arasında zirvede. Öte yandan listede Fenerbahçe'den Szymanski'de yer aldı.
En fazla asist yapan futbolcular listesi şu şekilde:
1- Haris Hajradinovic - 13 asist - Kasımpaşa
2- Ollie Watins - 12 asist - Aston Villa
3- Leroy Sane - 11 asist - Bayern Münih
4- Marcus Thuram - 10 asist - Inter
5- Alejandro Grimaldo - 10 asist - Bayer Leverkusen
6- Niklas Beste - 10 asist - Heidenheim
7- Kieran Trippier - 10 asist - Newcastle United
8- Neto - 9 asist - Wolverhampton
9- Salah - 9 asist - Liverpool
10- Wirtz - 9 asist - Bayer Leverkusen
11- Gross - 9 asist- Brighton
12- Sebastian Szymanski - 9 asist - Fenerbahçe
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