Galatasaray'da Mustafa Cengiz için anma töreni
Galatasaray, vefatının 3. yıl dönümünde eski başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz için vefatının 3. yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi.
Ulus Mezarlığı'ndaki kabir başında düzenlenen anmaya Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel sekreter Eray Yazgan, Cengiz yönetiminde yer alan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ile sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı anma, edilen dualarla sona erdi.
Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Bugün sevgili Mustafa başkanın vefatının 3. yıl dönümü. Onu anmak için burada toplandık. Galatasaray'a hizmet etmek bir aşktır. Bu aşkı hissedenler Galatasaray'a hizmet eder. Mustafa başkan da öyle birisiydi. Kendisine rahmet diliyorum. Galatasaray'a ettiği hizmetlerden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Tabii hepimizin geçeceği yol bu. Ahirete intikal ettikten sonra bu şekilde anılmak da güzel bir şey. Galatasaray ailesi olarak tekrar kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIM YAPILDI
Galatasaray, vefatının 3. yıl dönümünde 37. Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, vefatının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın Mustafa Cengiz paylaşımı:
Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, vefatının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/93YKHZyG8F— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2024
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