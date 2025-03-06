Fenerbahçe turu zora soktu!: Fenerbahçe 1-3 Rangers

Yayınlanma: 06.03.2025 - 19:42

Güncelleme: 06.03.2025 - 22:51

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İskoç ekibi Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Rangers, 3-1'lik skorla kazandı.

Rangers, 7. dakikada Cyril Dessers ile öne geçti.

Fenerbahçe, 30. dakikada Alexander Djiku ile eşitliği yakaladı ancak Vaclav Cerny, 42. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.

2 GOLÜ VAR İPTAL ETTİ

51 ve 57'de iki golü VAR'dan dönen Rangers, 81. dakikada Vaclav Cerny'nin ikinci golüyle maçı kazandı.

Rövanş mücadelesi 13 Mart Perşembe akşamı TSİ 23.00'te Ibrox'ta oynanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Mert Müldür, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Jefte, Raskin.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 1-3 Rangers

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

88' Rangers'ta Dessers ve Cerny'nin yerlerine Igamane ve Lawrence oyuna dahil oldu.

81' Rangers yarı alanından hücum yarı alana gönderilen uzun topta Cerny topu ceza sahasına kadar sürüp sağ ayak içiyle şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

81' GOL | Cerny, Rangers'ın üçüncü golünü kaydetti.

79' Fenerbahçe'de Mert Müldür oyundan çıkarken İrfan Can Kahveci dahil oldu.

76' Rangers'ta Rıdvan Yılmaz ve Diomande'nin yerlerine Hagi ve Dujan Sterling oyuna dahil oldu.

71' Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En Nesyri, Balogun'dan önce topu kazanıp vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Butland'ta kaldı.

69' Talisca, ceza yayının gerilerinden sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı gitti.

67' SARI KART | Fenerbahçe'de Talisca sarı kart gördü.

59' GOL İPTAL | Dessers'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

58' GOL | Dessers, Rangers'ın üçüncü golünü kaydetti.

55' Souutar, orta alanda Dzeko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' Fenerbahçe'de Szymasnski yerine Allan Saint Maximin oyuna dahil oldu.

53' GOL İPTAL | VAR incelemesinin ardından Rangers'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

51' GOL | Rangers'ta Dessers farkı ikiye çıkardı.

46' Fenerbahçe'de Yusuf oyundan çıkarken Talisca dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Raskin, sol kanattan topu hızla sürerek ceza sahası solundan sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 6 dakika ilave edildi.

42' Cerny, orta alandan topu sürerek ceza sahası sağında bulunan Dessers'a yerden pasını verdi. Dessers, bekletmeden kale sahasına yerden çevirdi. Atağı hazırlayan Cerny, dar açıdan vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

42' GOL | Cerny, Rangers'ı öne geçiren golü kaydetti.

30' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte savunmadan seken topa arka direkte Djiku, harika bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

30' GOL | Djiku, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti.

28' Rangers'ta oyuna devam edemeyen Pröpper yerine Balogun oyuna dahil oldu.

19' Kostic, sol kanattan topu hızla sürerek penaltı noktasının solunda bulunan En Nesyri'ye yerden pasını verdi. En Nesyri'nin sol ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

16' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar'ın yerine Djiku oyuna girdi.

7' Szymanski, ceza yayında Cerny'ye topu kaptırdı. Ceza sahasının sağına gelen topta Dessers, kaleci İrfan Can'ı geçerek sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

6' GOL | Dessers'ın attığı gol ile Rangers öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.