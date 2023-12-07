Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:43

Güncelleme: 07.12.2023 - 13:01

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü yapılacak haftanın önemli karşılaşmasında Atilla Karaoğlan görev alacak.

Atilla Karaoğlan

DEV DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.