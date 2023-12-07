Derbi öncesi antrenmanda sakatlanmıştı: Beşiktaş'ta Omar Colley gelişmesi!
Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan Gambiyalı futbolcu Omar Colley'nin durumu belli oldu.
Beşiktaş’a Omer Colley’den iyi haber geldi.
Antrenmanda sakatlanan 31 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı kaydedildi.
OMAR COLLEY DERBİDE OYNAYABİLECEK Mİ?
NTV Spor'un aktardığına göre, yeniden çalışmalara katılacak olan Colley, derbide görev yapabilecek.
Siyah-beyazlılarda Rashica, Masuaku ve Rosier’in tedavileri sürüyor. Haberde 3 oyuncunun da derbide yer almayacağı belirtildi.
Takımla çalışmalara başlayan Bailly ve Ghezzal'ın kesin durumlarının ise maç öncesi yapılacak son antrenmanda netleşeceği ifade edildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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