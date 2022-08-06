Azerbaycan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için 6 Ağustos Cumartesi günü Azerbaycan ile karşılaşacak.
AZERBAYCAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milliler, elemelerdeki ilk maçını 6 Ağustos Cumartesi günü (bugün) deplasmanda Azerbaycan ile yapacak. Karşılaşma 19.00'da TRT Spor kanalından yayımlanacak.
A Milli Takım, Türkiye'deki karşılaşmalarını 10 ve 17 Ağustos'ta İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.
Türkiye'nin maç programı şöyle:
6 Ağustos (Bakü):
17.00 Azerbaycan-Türkiye
10 Ağustos (İstanbul):
17.30 Türkiye-Danimarka
14 Ağustos (Middelfart):
18.00 Danimarka-Türkiye
17 Ağustos (İstanbul):
Türkiye-Azerbaycan
A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.
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