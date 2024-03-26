Azerbaycan'dan Cherchesov açıklaması!

Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği basın sözcüsü Elnur Memmedli, Stanislav Cherchesov'un Azerbaycan milli takımının teknik direktörü olacağı iddialarını yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:33
Azerbaycan'dan Cherchesov açıklaması!
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Rus teknik adam bir Stanislav Cherchesov'ın ismi bir süredir Azerbaycan Milli Takımı ile anılıyordu. Azerbaycan'dan Stanislav Cherchesov'a ilgi duyulduğu yönündeki iddialara cevap geldi.

AZERBAYCAN'DAN YALANLAMA

Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği basın sözcüsü Elnur Memmedli, Stanislav Cherchesov'un Azerbaycan milli takımının teknik direktörü olacağı iddialarını yalanladı.

Memmedli yaptığı açıklamada, ''Cherchesov iddiaları doğru değil. Milli takımın yeni teknik direktörüne ilişkin karar, Federasyon çalışma grubu toplantısı sonrasında görüşülecek. Şu anda Stanislav Cherchesov veya başka biriyle pazarlık yapmıyoruz.'' dedi.

60 yaşındaki teknik adam Cherchesov, son olarak Macar ekibi Ferencvaros'u çalıştırmıştı.

RIZA ÇALIMBAY'IN İSMİ DE GEÇİYOR

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Rıza Çalımbay da geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, Azerbaycan Milli Takımı ile adının geçtiğini doğrulamıştı.


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