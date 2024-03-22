Rıza Çalımbay'a sürpriz talip: Kariyerinde ilk olacak!

Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:10

Güncelleme: 22.03.2024 - 09:10

Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez milli takım çalıştırabilir.

Rıza Çalımbay'ın adı bir süredir Azerbaycan Milli Takımı'yla anılıyordu. Tecrübeli çalıştırıcı söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

'ADIMIN GEÇTİĞİNİ DUYUYORUM'

Sabah'a konuşan Rıza Çalımbay, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlük görevi için adının geçtiğini duyduğunu ifade etti.

Henüz resmi teklif almadığını aktaran Çalımbay, "Azerbaycan Milli Takımı'ndan resmi bir teklif gelmedi ancak teknik direktörlük görevi için adımın geçtiğini duyuyorum" dedi.

Birkaç gün içinde kendisini arayacaklarını düşündüğünü dile getiren Çalımbay, "Teklif gelmesi halinde Azerbaycan Milli Takımı'nda görev yapmaya sıcak bakarım" şeklinde konuştu.

RIZA ÇALIMBAY'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlük kariyerine Göztepe'de başlayan Rıza Çalımbay sırasıyla Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor gibi takımları çalıştırdı.

Rıza Çalımbay, Sivasspor ile 2021-22 sezonunda Türkiye Kupası sevinci yaşadı.