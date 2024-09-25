Aziz Yıldırım cephesinden Okan Buruk açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aynı karede göründüğü fotoğraf hakkında Yıldırım'ın iletişim danışmanından açıklama geldi.

Aziz Yıldırım cephesinden Okan Buruk açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:58

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ekibi önceki günlerde sosyal medyada yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Yıldırım'ın fotoğrafı hakkında açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."


Etiketler: #aziz yıldırım #okan buruk #fenerbahçe

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