Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman sorusuna yanıt: 'Kaybedersek kaybederiz, hiç önemli değil'

30.05.2026 15:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin 6-7 haziranda yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusundaki soruyu yanıtlarken Aykut Kocaman hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kırklareli'nde sarı-lacivertli kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. 7 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesi çalışmalarını sürdüren Yıldırım, teknik direktör adayının kim olduğuna dair sorulara yanıt verdi.

"AKLIN AZSA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNDE KALIRSIN"

Kararlarını sosyal medyaya bakarak vermediğini vurgulayan Aziz Yıldırım "Okumam sosyal medyayı. Çünkü benim aklım onlardan fazla. Ancak aklın azsa onun etkisinde kalırsın" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı getireceklerini açıklamaları halinde seçimi kaybedecekleri şeklinde yorumlar yapılmasına sert tepki gösteren Yıldırım şunları söyledi: 

"Aykut Kocaman gelir-gelmez ayrı konu, aynı şeyi oyuncular için de söylüyorum. Bunlar bizim değerlerimiz. Bu değerleri tu kaka yapmak kolay. 'Aykut hocayı açıklarsak seçimi kaybederiz' diyorlar. Kaybedersek kaybederiz, hiç önemli değil. Aykut hocayı değerlendirirken hangi yönüyle pozitif, hangi yönüyle negatif ona bakacağız. Fenerbahçe'de şampiyon oldu, Konya'da Türkiye Kupası'nı kazandı. Yaptıklarını unutuyorsunuz. Mourinho geldi de ne oldu sanki?"

İlgili Konular: #fenerbahçe #aykut kocaman #aziz yıldırım

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Barış Göktürk, Bodrum'da açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağı, stadyum projesiyle ilgili konuştu. Özbağı, "Stadyum benden şampiyonluk sizden" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Yıldırım, "İki santrforla görüşmeler devam ediyor. İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz ancak acelemiz yok" dedi.