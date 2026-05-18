Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi: '2 tane santrfor alacağız, belki üçüncüsünü de...'

2025-26 sezonunun devre arasından bu yana forvet sıkıntısı çeken Fenerbahçe'de taraftarların beklediği haberi Aziz Yıldırım verdi. Başkan adayı, Fenerbahçe Sevdalılar Derneği'nde yaptığı açıklamada konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN FORVET TRANSFERİ SÖZLERİ

En az 2 golcü transferi yapacaklarını aktaran Aziz Yıldırım, "2 tane kesin santrfor alacağız, bilin yani. Belki üçüncüsünü de... Diğer takviyeleri de yapacağız" dedi.

Medyada çıkan isimlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, söz konusu transferleri 6 Haziran sonrası açıklayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sosyal medyada yazılan çizilenler sizleri etkilemesin. Biz ne açıklarsak doğrusu odur. Çok az kaldı. Ayın 6'sından sonra hangisinin doğru olduğunu göreceksiniz."