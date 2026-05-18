Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi: '2 tane santrfor alacağız, belki üçüncüsünü de...'

18.05.2026 12:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Sevdalılar Derneği'ni ziyaret etti. Aziz Yıldırım burada forvet transferine dair önemli açıklamalar yaptı.

2025-26 sezonunun devre arasından bu yana forvet sıkıntısı çeken Fenerbahçe'de taraftarların beklediği haberi Aziz Yıldırım verdi. Başkan adayı, Fenerbahçe Sevdalılar Derneği'nde yaptığı açıklamada konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN FORVET TRANSFERİ SÖZLERİ

En az 2 golcü transferi yapacaklarını aktaran Aziz Yıldırım, "2 tane kesin santrfor alacağız, bilin yani. Belki üçüncüsünü de... Diğer takviyeleri de yapacağız" dedi.

Medyada çıkan isimlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, söz konusu transferleri 6 Haziran sonrası açıklayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sosyal medyada yazılan çizilenler sizleri etkilemesin. Biz ne açıklarsak doğrusu odur. Çok az kaldı. Ayın 6'sından sonra hangisinin doğru olduğunu göreceksiniz."

Aziz Yıldırım'ın seçim programı netleşti Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim programı belli oldu. Yıldırım, olağanüstü genel kurul öncesi bir dizi toplantı gerçekleştirecek.
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: 'Şampiyon olamazsak tehlikeler bizi bekliyor' Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor" dedi.
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk açıklaması: 'Bu sene olamazsak...' Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede" dedi.