Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye cevap: 'İstesem ben de herkesle fotoğraf çektiririm'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, NOW Spor'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, başkanlık için yarıştığı Hakan Safi'ye de cevap verdi.

Hakan Safi'nin Merih Demiral ile fotoğraf paylaşmasına gönderme yapan Aziz Yıldırım, "İstesem ben de herkesle fotoğraf çektiririm. Real Madrid ve Barcelona başkanıyla da fotoğraf çektiririm. Futbolcularla da fotoğraf çektiririm. Mesele bu değil. Fenerbahçe'nin gerçekleri var. Fenerbahçe'nin 2027 Mayıs ayına kadar 200 milyon euro ödemesi var. Ayrıca 40 tane oyuncumuz var. 21'i yabancı. Ciddi hesap kitap yapmadan 'Ben onu yapacağım, bunu yapacağım' demek Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Oyuncuları açıklıyor ama kulüpleri satmayacağız diyor. Oyuncuya talipseniz hem kendisiyle hem kulübüyle anlaşmanız lazım" dedi.

“FENERBAHÇE'NİN BÖYLE BİR İMKANI YOK”

"Seçim kazanmak için oyuncu açıklamam. Gerek duymuyorum. Böyle başkan olacaksam olmayayım daha iyi. Ben hayal satmıyorum, gerçekleri anlatıyorum. Açıklanan oyuncularla birlikte en az 200-300 milyon Euro daha koymanız gerekiyor. 500 milyonluk bir bütçe olması lazım. Fenerbahçe bunu koyamaz. Fenerbahçe'nin böyle bir imkanı yok.

Sözle olmaz. Hakan Safi, götürsün o zaman divana 500 milyonluk çeki versin. Oyuncularla yaptığı anlaşmalarda imza varsa Divan Kurulu'na versin. Bunlar seçim kazanmak için yapılan işler. Ben gerçekçiyim, yapamam. Hayaller ve gerçekler birbiriyle uymaz."