Aziz Yıldırım'dan stadyum müjdesi: '65 bin kapasiteli olacak'

Fenerbahçe'den ayrıldıktan 8 sene sonra yeniden başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçin öncesi kulüp derneklerini geziyor. Yıldırım bugün Yalova ve Bursa'daki dernekleri ziyaret etti. Seçim vaatlerini taraftarlara ve üyelere anlatan Aziz Yıldırım, yeni stat için müjde verdi.

Yıldırım, “Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. Tahminimce 65 bin kapasiteli olacak. Futbol aklı konusunda eski sporculardan kurulu bir danışma kurulumuz olacak. Birlikte çalışacağız” dedi.

'BU SENE ÇOK ÖNEMLİ'

Mahmut Uslu ise "Aziz Yıldırım ve ekibi 2000 yılındaki üst üste 4 şampiyonluğu döndürdü. 2011'e kadar 5 şampiyonluk yaptı. Bu sene çok önemli. İnşallah hep beraber şampiyon yapacağız. Ondan sonra maddi manevi yine her türlü yardımı yapacağız" ifadelerini kullandı.