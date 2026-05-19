Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aziz Yıldırım'dan stadyum müjdesi: '65 bin kapasiteli olacak'

Aziz Yıldırım'dan stadyum müjdesi: '65 bin kapasiteli olacak'

19.05.2026 20:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Aziz Yıldırım'dan stadyum müjdesi: '65 bin kapasiteli olacak'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulüp derneklerini gezmeye devam ediyor. Yıldırım, Bursa'da katıldığı programda taraftarlara stat müjdesi verdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'den ayrıldıktan 8 sene sonra yeniden başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçin öncesi kulüp derneklerini geziyor. Yıldırım bugün Yalova ve Bursa'daki dernekleri ziyaret etti. Seçim vaatlerini taraftarlara ve üyelere anlatan Aziz Yıldırım, yeni stat için müjde verdi.

Yıldırım, “Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. Tahminimce 65 bin kapasiteli olacak. Futbol aklı konusunda eski sporculardan kurulu bir danışma kurulumuz olacak. Birlikte çalışacağız” dedi.

'BU SENE ÇOK ÖNEMLİ'

Mahmut Uslu ise "Aziz Yıldırım ve ekibi 2000 yılındaki üst üste 4 şampiyonluğu döndürdü. 2011'e kadar 5 şampiyonluk yaptı. Bu sene çok önemli. İnşallah hep beraber şampiyon yapacağız. Ondan sonra maddi manevi yine her türlü yardımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #Stadyum

İlgili Haberler

Fenerbahçe ArsaVev şampiyonluk kupasını aldı
Fenerbahçe ArsaVev şampiyonluk kupasını aldı Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğunu 8-0'lık galibiyet sonrası kupasını kaldırarak kutladı ve kulüp tarihindeki ilk kadın futbol şampiyonluğunu büyük coşkuyla taraftarına armağan etti.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile yeniden anlaştı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile yeniden anlaştı Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile bu sezon sonunda bitecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını duyurdu.
Sadettin Saran neden seçim kararı aldığını açıkladı: 'Fenerbahçe için ayrıldık'
Sadettin Saran neden seçim kararı aldığını açıkladı: 'Fenerbahçe için ayrıldık' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev'in Ünye Kadın Spor Kulübü ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Saran, sarı-lacivertlilerin başkanlığını neden bırakacağına dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.