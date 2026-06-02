Aziz Yıldırım'dan transfer sözleri! Jose Mourinho, Ademola Lookman...

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, TV 100'de açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Lider olmak ayrı bir durum. Zor günlerde olduğunuz camiayı doğru şekilde yönlendirmek demektir. Ben liderim. Vizyonlu bir insanım. İnsanlar düşünmeden düşünür ve uygularım. Lider olunmaz, lider doğulur. Sonradan olmaz. Doğuştandır."

"BEN OLSAYDIM BAŞKA MOURINHO OLURDU"

"Obradovic neyse Jose Mourinho da odur. Ben olsaydım başka bir Mourinho olurdu. Ben ona 'Galatasaray'la uğraş' demezdim. 'Saha dışı bize ait, sen sahaya odaklan. İşine bak' derdim. Maalesef başka boyutlara geçti. Şimdi Perez seçilirse Real Madrid'e gidecek. Faydalanamadık."

"Ademola Lookman'ı iyi ki almamışlar. İyi bir oyuncu ama kenar oyuncusu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı santrfor. Lookman'ı da santrfor diye alacaklardı. 40 milyon diyorlardı. Yazık! Futbol aklı olmadığı için yanlış hamle olacaktı."

“SAMANDIRA'DA RUH YARATMAK İSTİYORUZ”

“Samandıra’da Kuyt, Dzeko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan oyuncuların da orada olmasını istiyorum. Samandıra’da bir ruh yaratmak istiyoruz.”