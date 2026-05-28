İlk toplantı yapıldı... Kim Min-jae'nin Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe eski oyuncusu Kim Min-jae'yi tekrar kadrosuna katmak istiyor.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yöneticileri ile Güney Koreli savunmacının menajeri arasında gerçekleştirilen ilk resmi toplantıda rakamlar netleşti.

Bayern Münih'ten net 9 milyon Euro yıllık ücret kazanan Kim Min-jae, Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro net maaş ve buna ek olarak başarı bonusları talep etti.

Yönetimin bu maaş talebi karşısında sponsor destekli bir formül üzerinde durduğu belirtildi.

BONSERVİSE 25 MİLYON İSTİYORLAR

Bayern Münih'in ise Güney Koreli oyuncu için istediği rakamın 25 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin bu rakamı uzun vadeli taksitlerle ve başarıya bağlı maddelerle makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı ifade edildi.