Aziz Yıldırım paylaşımına yorum yapmıştı: Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için yeni açıklama

8.05.2026 09:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, sarı lacivertlilerdeki başkanlık seçimi için açıklama yaptı. Brezilyalı eski oyuncu, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Fenerbahçeli eski futbolcu Christian Baroni, Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'a destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Brezilyalı eski futbolcu, “Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp” mesajını yazarak Aziz Yıldırım fotoğrafı paylaştı.

ALEX DE SOUZA YORUM YAPTI

Alex de Souza ise Baroni'nin paylaşımına, “Geri gel patron! Benim desteğim seninle” yorumunu yaptı.

'KULÜBÜN TEKRAR ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM'

Brezilyalı Fenerbahçe efsanesi Alex, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Alex de Souza, Baroni'nin paylaşımına yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Seçimde kimseyi desteklemediğini ifade eden Alex, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum"dedi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off turu üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Zalgiris'e 81-78 mağlup oldu.
Fenerbahçe'den ayrılarak BAE ekibi Al-Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli takımla ilgili bir itirafta bulundu.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, sarı lacivertlilerdeki başkanlık seçimine kayıtsız kalmadı. Brezilyalı eski futbolcu, desteklediği başkanı açıkladı.