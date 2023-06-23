Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:05

Güncelleme: 23.06.2023 - 14:45

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenliyor.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum.

"5 SENEDİR VERİLEN SÖZLER NEREDE?"

Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor! Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Fenerbahçe daha iyi olsun diye seçtiniz! 5 senedir nerede verilen sözler? Neredesiniz kongre üyeleri. Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil.

"FENERBAHÇE YÖNETİMİ ÇOK GÜÇSÜZ"

Fenerbahçe yönetimi, 5 senedir çok güçsüz. Gücü yok. Ali Bey'in şahsıyla bu iş yürümez. Benim dönemimdeki yönetimlerde hep çok güçlü insanlar vardı. "Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil.

"KONGREYE GİTMELİDİR"

Pendikspor'a yenilip, Türkiye Kupası'ndan elendiğimiz sene kongre kararı aldık. Kimse çıkmadı, tek başıma kaldım ama güçlü bir yönetim yaptık. 2006'da Denizlispor maçı sonrasında da aynısını yaptık. Ali Bey de o dönem yönetime girdi. Ben geçmişte güvenoyu almak için defalarca kongre kararı aldım ama başkan adayı çıkmadı. Yine de kongreye gittim. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey, kongre yapacağını söylese ve güvenoyu alsa hiç kimse yıl sonuna kadar kendisini zorlamaz. Ali Bey'e acilen tavsiyem, güvenoyu alacağı kongre yapmasıdır."

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’de benden başkası olmaz, aday çıkarsa kongre yaparım demekle camia tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki o büyüklüğünü ummadığınız anda gösterir. Hiçbir aday çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline... Herkes haddini bilsin. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez. Burada işleri yok.

"MAHKEMEYE VERECEĞİM"

En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar! Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar! Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor, siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık.

"420 MİLYON EURO BORÇ VAR"

5 yıllık döneminde 1 tane kupan var futbolda; taraftar, kongre üyeleri dolu, dertli. Sen hatalarını kabullenmek, çözüm önerileri sunmak yerine onları suçluyorsun. 420 milyon Euro benim hesap ettiğim bizim dönemden borç var. 10 milyon Dolar Samandıra Tesisleri'ne harcadık. Dereağzı tesislerini yaptık 15 milyon. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni yaptık, 10 milyon da oraya harcadık. Fenerbahçe TV'yi kurduk 20 milyon dolar da oraya harcadık. Kenan Evren Lisesi'ne 15 milyon Euro para harcadık.

"STATTAN 40 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLİYOR"

Geldiğim zaman yıllık 14 milyon dolar geliri vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi stattan 40 milyon dolar gelir elde ediyorlar. Eee ödesenize bunları o zaman! Ben stadı yapmasaydım ne olacaktı? Bakın bu mal varlıklarının değerini çıkarıp kongrede açıklasınlar ben hepsini satın alacağım. Satışa çıkarın ben alacağım. Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak."

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