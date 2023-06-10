Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan seçim iddiasına yanıt
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarına başladığı yönünde çıkan iddialar hakkında bir açıklama yayımladı. Yıldırım, açıklamasında, "Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçekdışıdır" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul yapılması için birçok iddia ortaya atılıyor.
Hürriyet'ten Mehmet Arslan, Aziz Yıldırım'ın 4 ünlü iş insanına başkanlık teklifi götürdüğünü öne sürmüştü.
Aziz Yıldırım ise bu haberin doğru olmadığını açıkladı.
Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:
"Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda bir çok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır.
Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçekdışıdır.
Kendisine "hırsız" diyenleri işten atamayanların, bu şekilde yalan haber yapmasına itibar etmeyiniz.
Aziz Yıldırım"
Mehmet Arslan'ın Aziz Yıldırım tarafından yalanlanan yazısı şu şekilde:
"Geçtiğimiz sezon, "Seni taraftar ile göndereceğim" diyerek Ali Koç'a mesaj gönderen eski başkan Aziz Yıldırım çalışmalara başladı.
Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli işadamına mesaj gönderdi.
- Başkanlık için hazır mısınız? Hazırsanız çalışmaya başlayalım.
Bu 4 isimden henüz bir yanıt alabilmiş değil. Ama "Hayır" yanıtına karşın da 'B planı hazır.'
Gerekirse kendisi aday olacak. Şimdiden eski arkadaşlarıyla biraraya geliyor. Bunlar dün itibariyle Fenerbahçe'nin gerçekleri.
Yarın ne olur, hep birlikte göreceğiz..."
En Çok Okunan Haberler
-
- PSG, Mauro Icardi'nin bonservis ücretini belirledi
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- Merkez'in yeni başkanı Erkan hakkında skandal iddia!
- 'Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki ilk sorun'
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
- İstanbul'a gelen yabancı taraftarın paylaşımı viral oldu
- AKP'den istifa eden Kılıç'ın yeni partisi belli oldu
- Milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor!
- Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın!