Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan seçim iddiasına yanıt

Yayınlanma: 10.06.2023 - 14:50

Güncelleme: 10.06.2023 - 14:50

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul yapılması için birçok iddia ortaya atılıyor.

Hürriyet'ten Mehmet Arslan, Aziz Yıldırım'ın 4 ünlü iş insanına başkanlık teklifi götürdüğünü öne sürmüştü.

Aziz Yıldırım ise bu haberin doğru olmadığını açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda bir çok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır.

Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçekdışıdır.

Kendisine "hırsız" diyenleri işten atamayanların, bu şekilde yalan haber yapmasına itibar etmeyiniz.

Aziz Yıldırım"

Mehmet Arslan'ın Aziz Yıldırım tarafından yalanlanan yazısı şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezon, "Seni taraftar ile göndereceğim" diyerek Ali Koç'a mesaj gönderen eski başkan Aziz Yıldırım çalışmalara başladı.

Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli işadamına mesaj gönderdi.

- Başkanlık için hazır mısınız? Hazırsanız çalışmaya başlayalım.

Bu 4 isimden henüz bir yanıt alabilmiş değil. Ama "Hayır" yanıtına karşın da 'B planı hazır.'

Gerekirse kendisi aday olacak. Şimdiden eski arkadaşlarıyla biraraya geliyor. Bunlar dün itibariyle Fenerbahçe'nin gerçekleri.

Yarın ne olur, hep birlikte göreceğiz..."