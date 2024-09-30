Silahlı saldırıya uğramıştı: Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a ziyaret!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırı sonucu ayaklarından yaralanan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

Silahlı saldırıya uğramıştı: Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a ziyaret!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:59

Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın'ın tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Akın'ı, sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bu sabah ziyaret ettiği öğrenildi.

Serhat Akın'a yapılan geçmiş olsun ziyaretinde, Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu da yer aldı.


Etiketler: #Serhat Akın #aziz yıldırım #Mahmut Uslu

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