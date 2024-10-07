AYM sonucu açıkladı... Aziz Yıldırım ve Rasim Ozan davasında karar!
Aziz Yıldırım'ın 2019'da Rasim Ozan Kütahyalı'ya sarf ettiği sözler Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi ve cezai yaptırıma gerek olmadığına karar verildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki 'hakaret' davasında nihai kararını verdi.
Yıldırım'ın Kütahyalı hakkında sarf ettiği sözler, mahkeme tarafından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi ve herhangi bir cezaya gerek görülmedi.
Aziz Yıldırım'ın 2019 yılında Rasim Ozan Kütahyalı için kullandığı, "Bu kadar geri zekalılık olmaz. Ahlaksızlık diyorum. Şişeyi alta koyuyorlar, viski çekip yorum yapıyorlar" sözleri, AYM'nin gündemindeydi.
Mahkeme, Yıldırım'ın bu ifadelerinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti ve cezai yaptırım uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.
DAHA ÖNCE 3 BİN 480 LİRA CEZA ALMIŞTI
Söz konusu dava, 2019 yılında İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, mahkeme Aziz Yıldırım'a "alenen hakaret" suçundan 105 gün adli hapis cezası vermişti. Ancak Yıldırım'ın sabıka kaydı bulunmaması nedeniyle ceza 87 güne indirilmiş ve bu süre, 3 bin 480 lira adli para cezasına çevrilmişti.
AYM'nin verdiği son kararla birlikte Yıldırım'ın bu ifadeleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi ve cezai bir yaptırıma gerek olmadığı resmen kesinleşti.
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