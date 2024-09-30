Florya'ya teklif vereceği ileri sürülmüştü: Aziz Yıldırım'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Galatasaray Florya Projesi kapsamında yapılacak ihalede teklif vereceği iddia edilmişti. Aziz Yıldırım konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Florya'ya teklif vereceği ileri sürülmüştü: Aziz Yıldırım'dan Galatasaray iddialarına yanıt!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:36

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceğim yazılmaktadır. Aziz Yıldırım olarak 20 yılı aşkın süredir inşaat işiyle ilgilenmiyorum. Şu an yalnızca gemi inşaatı sektöründe faaliyet göstermekteyim. Söz konusu haber doğru değil. Kaynak gösterdiğiniz yer benimle ilgili sürekli asılsız haberler yapmaktadır. Böyle yalan haber yapmak habercilik etiğine yakışmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."


Etiketler: #aziz yıldırım #galatasaray #Florya #teklif

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