Baba Rahman'dan Galatasaray iddialarına yanıt

26 Mayıs 2022 Perşembe, 15:52

Sezonu kiralık olarak Reading'de geçiren Chelsea kulübünün oyuncusu Baba Rahman, Türk takımlarının transfer gündemine girdi. İstanbul'a gelen Ganalı oyuncu, Galatasaray iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İDDİALAR YALAN"

Sporx'in haberine göre, Ganalı oyuncu, Galatasaray iddiaları ile ilgili, "Kişisel gerekçelerle İstanbul'daydım. Galatasaray'a transfer olacağım yönündeki haberler yalan" ifadelerini kullandı.

READING PERFORMANSI

2015'te 26 milyon euro bonservis bedeliyle Augsburg'dan Chelsea'ye transfer olan Ganalı sol bek, geçen sürede Chelsea'de istediği şansı bulamazken Schalke, Reims, Mallorca, PAOK ve son olarak da Reading'e kiralanmıştı.

Chelsea ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Rahman, geride kalan sezonda Reading'de 29 maça çıktı ve 1 asist yaptı.