Bafetimbi Gomis Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferini resmen açıkladı.
Galatasaray, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'i resmen duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis’in transferi konusunda anlaşma sağladı" ifadeleri kullanıldı.
AÇIKLAMADA "ALEX" AYRINTISI
Galatasaray Kulübü'nün resmi sitesinden yaptığı duyuruda, Gomis'in gol kralı olduğu sezon hatırlatılarak, "Şampiyonluk ipini göğüslediğimiz 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını Galatasaray’da yaşadı. Gösterdiği bu performansla Süper Lig’de bir sezonda bir takımla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Fenerbahçeli Alex de Souza’nın (28) elinden alan Fransız santrfor, bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti" sözlerine yer verildi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Sözleşme imzalamasının ardından kulübün televizyonuna açıklamada bulunan Gomis, "Galatasaray’a tekrar geldiğim için çok mutluyum" dedi.
Sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle birlikte başarılı olabileceğine inandığını vurgulayan Gomis, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray’ı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu formanın da hakkını vereceğim" diye konuştu.
2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray’da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı.
Galatasaray’dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti.
?? B A F E T I M B I G O M I S ?????? pic.twitter.com/EhmNynfWdo— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2022
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 5 bin TL oldu
- Meteoroloji'den uyarı: Bu bölgelere çamur yağacak
- Fenerbahçe milli futbolcuyu resmen açıkladı
- 15 yıl önce kaybolmuştu
- Ünlü şarkıcı Atiye'den kötü haber
- Benzin ve motorin zammının ardından bir zam daha
- Agroexpo Fuarı üreticileri İzmir'de buluşturdu
- Trabzonsporlu futbolcu söz verdi
- 'One minute ne oldu?'
- Sedef Kabaş davasında yeni gelişme