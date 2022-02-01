Bafetimbi Gomis'ten paylaşım: İstanbul'a geliyorum
Galatasaray, eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i renklerine bağladı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Gomis, son olarak "Bir aslan olarak görevimi yapmak için İstanbul'a geliyorum" mesajını verdi.
Galatasaray, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’de oynayan ve şu an serbest statüde bulunan Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yaptığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı takımla anlaşmaya varan Gomis, transfer sürecinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla özellikle dikkat çekti. Fransız golcünün paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.
Gomis, kişisel Twitter hesabından bir aslan fotoğrafı paylaşarak, "Benim için değerli olan insanların yanında olmak ve bir aslan olarak görevimi yapmak için İstanbul'a geliyorum." dedi ve paylaşımına sarı-kırmızılı kalp, aslan ve Türk bayrağı emojisi ekledi.
On my way to Istanbul, to find the people who are dear to me and fulfill my duty as a lion. ???? pic.twitter.com/Sqa2wvEClj— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 1, 2022
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