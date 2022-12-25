Bafetimbi Gomis Galatasaray'ı liderliğe taşıdı : Galatasaray 2-1 İstanbulspor

25 Aralık 2022 Pazar, 18:01

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti. Fransız yıldızın 2 şutu da direkten döndü.

İstanbulspor'un tek golü 82. dakikada Mehmet Yeşil'den geldi.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti ve ligde 662 aranın ardından liderlik koltuğuna oturdu.

Üste üste 7. yenilgisini alan İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

OKAN BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK

Hafta içinde Nef Stadı'nda yapılan kupa mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'nü eleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'i neredeyse tamamen değiştirdi.

Okan Buruk, Ankara Keçiörengücü maçında ilk 11'de görev verdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında yararlanamadı.

Buruk, kupa maçında ilk 11'de görev verdiği Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'yı İstanbulspor karşısında yedek soyundurdu.

Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Okan Kocuk, Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey'u sahaya sürdü.

Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Lucas Torreira, Victor Nelsson ve Milot Rashica, İstanbulspor maçında da aynı şansı yakaladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ayrıca Jankat Yılmaz, Sergio Oliveira ve Yusuf Demir yer aldı.

OKAN KOCUK, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da kaptan Muslera'nın cezalı olduğu maçta kaleyi Okan Kocuk korudu.

Dünya Kupası arası öncesindeki son maç olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Muslera, İstanbulspor maçında forma giyemedi.

Bu sezon ilk kez bir lig maçında süre alan 27 yaşındaki Okan Kocuk, 2017-2018 sezonunda kalesini koruduğu İstanbulspor'a karşı mücadele etti.

SEFEROVIC YERİNE GOMIS

Okan Buruk, santrforda tercihini Bafetimbi Gomis'ten yana kullandı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında kadroya alınmadı. Okan Buruk, Ankara Keçiörengücü müsabakasında ilk 11'de oynattığı Seferovic'i yedeğe çekerken, galibiyet golünü atan Gomis'e formayı verdi.

Sezon başında ligde kritik goller atan Gomis, sarı-kırmızılı ekibin İstanbulspor mücadelesindeki gol umudu oldu.

SERGIO OLIVEIRA KADRODA

Galatasaray'da sakatlığı geçen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira kadroda yer aldı.

Dünya Kupası arasında 26 Kasım'da yapılan antrenmanda sakatlanan Oliveira, uzun bir tedavi sürecinin ardından ligdeki ilk maça yetişti.

Tecrübeli oyuncu, İstanbulspor mücadelesine yedeklerde başladı.

MIDTSJÖ, 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ligde 4 maç sonra ilk 11'de form giydi.

Süper Lig'de son olarak 10. haftada deplasmanda yapılan Yukatel Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan Midtsjö, sonrasındaki 4 maça yedekte başladı.

Norveçli futbolcu, 3 maçta toplam 30 dakika süre bulurken, 1 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen oyuna giremedi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, takımlarının haftayı lider tamamlama ihtimalinin bulunduğu maça büyük ilgi gösterdi.

Nef Stadı'ndaki müsabakayı 45 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar tribünden takip etti.

GOMIS, MAÇI GOLLE AÇTI

Galatasaray, maça baskılı ve pozisyonlu başladı. Oyunu yarı alanında kabul eden İstanbulspor'a karşı tüm hatlarıyla yüklenen Galatasaray, ilk 5 dakikanın ardından oyunu 'tek kale'ye çevirdi.

Üst üste ataklarla baskısını yoğunlaştıran Galatasaray, 15. dakikada ilk gol pozisyonuna girdi. Boey'in sağ kanattan yaptığı ortasına hareketlenen Gomis'in vuruşu sol direkten oyuna alanına geri döndü ve İstanbulspor savunması topu kornere attı.

Kullanılan kornerde Bafetimbi Gomis, Dries Mertens'in ortasına iyi yükselerek kafayı vurdu ve maçın ilk golünü kaydetti.

GALATASARAY ÜST ÜSTE POZİSYONLAR YAKALADI

1-0'dan sonra da Galatasaray'ın atakları akın akın devam etti. 20. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası dışından gönderdiği çok sert şutu kaleci Jensen son anda çelmeyi başardı. 1 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu farkı artırmaya çok yaklaştı ancak boş kaleye karşı vuruşunu yapamadı.

Oyunu İstanbulspor yarı sahasında oynayan Galatasaray, 32. dakikada inanılmaz bir pozisyondan faydalanamadı. Mertens'in ortasında İstanbulspor kalecisi Jensen boşa çıktı. Torreira topu çevirdi, Gomis altıpas içinde topa kafa vurdu ancak üst direkten geri geldi.

2 dakika sonra Mertens'in sol çaprazdan şutu, az farkla auta gitti.

BAFETIMBI GOMIS'TEN İKİNCİ GOL

Baskısını daha da artıran Galatasaray, 37. dakikada Bafetimbi Gomis ile farkı ikiye çıkardı.

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Dries Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkten Fredrik Midtsjö'nün indirdiği topu önünde bulan Bafetimbi Gomis'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu.

Bafetimbi Gomis, 2014/15 sezonundan sonra bir maçta iki kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

UZATMALARDA İSTANBULSPOR ATAKLARI

6 dakika uzayan ilk yarının uzatma bölümünde İstanbulspor, üst üste 5 atak birden düzenledi. Gole de yaklaşan İstanbulspor, farkı azaltamadı.

İKİNCİ YARIDA SAKATLIKLAR TEMPOYU DÜŞÜRDÜ

Galatasaray, ikinci yarıya yine etkili başlayan taraf oldu. Ancak, ikinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünde üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle tempo düşük kaldı.

MERTENS ATTI AMA İPTAL

İkinci yarıdaki ilk etkili atağını 55. dakikada düzenledi. Ceza sahası çevresi ve içinde üst üste paslar yapan Galatasaray'da Kerem'in şutu üst ağlarda kaldı.

57'de Mertens topu ağlara gönderdi ancak öncesinde topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi, Belçikalı oyuncu sarı kart gördü.

GALATASARAY'DA İKİ SAKATLIK

Galatasaray'da Kazımcan Karataş 67. dakikada, Fredrik Midtsjö ise 75. dakikada sakatlıkları nedeniyle kenara geldi.

Ayrıca, iki gol atan Bafetimbi Gomis 75. dakikada kenara gelirken alkışlandı. Gomis'te olan kaptanlık pazubandı ise Kerem Aktürkoğlu'na geçti.

İSTANBULSPOR, 82'DE FARKI AZALTTI

Temposu düşen maçta İstanbulspor, 82. dakikada oyuna yeni giren Mehmet Yeşil'in kafa golüyle farkı 1'e indirdi.

TORREIRA, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

89. dakikada Lucas Torreira, oyundan çıkarken yavaş hareket ettiği için Abdulkadir Bitigen'den sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

662 GÜN SONRA LİDER

Son bölümde İstanbulspor beraberlik golü için riskler alsa da Galatasaray, 2-1 kazandı ve 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.