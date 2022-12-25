Emiliano Viviano, Luis Alberto'nun Galatasaray'a transfer olacağını iddia etti

25 Aralık 2022 Pazar, 12:54

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transfer hedefleri arasında yer alan Luis Alberto'ya dair Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano'dan flaş bir açıklama geldi.

KATILDIĞI YAYINDA TRANSFERİ AÇIKLADI!

Emiliano Viviano, Twitch'te yayımlanan TvPlay programında calciomercato.it'e konuştu. İtalyan kaleci, bu yayında Serie A ekiplerini değerlendirirken, bazı açıklamalarda bulundu.

Viviano, Galatasaray'ın transfer hedeflerinden birini de açıkladı. Tecrübeli file bekçisi, Lazio'da forma giyen Luis Alberto'nun, sarı-kırmızılılara yakın olduğunu duyurdu.

Luis Alberto (Soldaki)

Viviano, "Luis Alberto'nun Fiorentina'ya gitmesi için çok dua ettim ve bunu çok istedim ama Galatasaray'a transferi daha yakın gibi gözüküyor" açıklamasını yaptı.

28 Eylül 1992 doğumlu Luis Alberto, ülkesi İspanya'nın Sevilla kulübünde futbola başladı. Sevilla'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen orta saha oyuncusu, 2011'de A takıma yükseldi. Barcelona B'ye kiralanan İspanyol, 2013'te Premier Lig devi Liverpool'a 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı.

Futbolcu, 2016 yılında Lazio'ya 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Lazio ile 236 maça çıkan Alberto, 44 gol, 62 asist yaptı.