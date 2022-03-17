Bafetimbi Gomis: Önceliğim Galatasaray
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra serbest oyuncu konumuna gelen Bafetimbi Gomis, neden Fransız ekip Saint Etienne yerine Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı.
Çalkantılı bir kış transfer dönemi geçiren Saint Etienne, forvet hattına net bir golcü transfer etmek için Bafetimbi Gomis ile anlaşmanın yollarını arıyordu. Ancak Gomis'in Galatasaray'ı tercih etmesi, Fransız ekibini Enzo Crivelli'ye yöneltti.
Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Bafetimbi Gomis, "Serbest oyuncu konumuna geldiğimde Saint Etienne Sportif Direktörü Loic Perrin beni aradı. Daha önce Perrin ile takım arkadaşlığı yapmıştık ancak o benim için bir arkadaştan çok daha fazlası. Bana tecrübeli bir forvet aradıklarını söyledi ancak ona önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim" dedi.
Saint Etienne'in her zaman kalbinde olacağını söyleyen Gomis, "Saint Etienne, benim küçüklük kulübüm. Ancak geri dönüşümün uygun olacağını düşünmedim. Benim dönüşüm, kulübün şu anda uğraşamayacağı problemler yaratabilirdi. St. Etienne'den Lyon'a transfer olduğum zaman süreç çok kötü yönetilmişti ve taraftarlar bana nefret kusmuştu. St. Etienne'in sakinliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma ise kariyerimin sonuna yaklaşırken iplerin benim elimde olmasını istiyorum" diye konuştu.
Devre arasında Galatasaray'a geri dönen Bafetimbi Gomis, bu sezon sarı kırmızılı ekiple çıktığı 6 maçta 3 gol kaydetti.
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