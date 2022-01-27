Bafetimbi Gomis'in Galatasaray şartı belli oldu: 1.5 yıllık sözleşme

27 Ocak 2022 Perşembe, 13:46

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Önümüzdeki günlerde 1 veya 2 ismi kadromuza katmak için çalışmalar yapıyoruz. Gomis görüştüğümüz oyunculardan biri” diyerek bombayı patlatmıştı.

Edinilen bilgiye göre; yönetimin futbolcunun menajeri ile yaptığı ilk görüşme olumlu geçmedi. Galatasaray, Fransız forvet ile sezon sonuna kadar anlaşmayı planlasa da oyuncu tarafı en az 1.5 yıllık sözleşme talep ediyor.

An itibariyle maaş konusunda da orta yolu bulmaktan uzak olan taraflar görüşmelere devam edecek, Gomis beklentilerini düşürmez ise ısrarcı olunmayacak.

2017-2018 sezonunda Galatasaray forması giyen Gomis, 33 maçta 29 gol atarak gol kralı olmuş, 5 de asist üretmişti.

36 yaşındaki oyuncu, Al-Hilal forması ile 4 sezonda 147 maça çıktı, 107 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.