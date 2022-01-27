Son dakika | Fikret Orman'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

27 Ocak 2022 Perşembe, 12:27

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece 00.30'da Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından açıklamalarda bulundu.

Skorer'den Serdar Sarıdağ'a konuşan Fikret Orman, "Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Orman devamında şunları söyledi:

"Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun."

"DAVA NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKIYOR"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının muhabiri Uğur Kotan, yaşanan saldırı ile ilgili ayrıntıları şöyle anlattı:

"Bu olay 00.30 sıralarında yaşanıyor. Öncesinde ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'la kendisine ait balıkçı restoranında görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Orman, uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Bir süre sonra mekana silahlı saldırıyı gerçekleştiren, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs geliyor. Bu kişiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylüyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yanındaki kişileri rahatsız etmek istemediği için bu iki kişiyi arka bir masaya alıyor ve yanlarını geçiyor. Burada bir davayla ilgili konuştukları iddia ediliyor. Hatta 1 milyon TL'nin konuşma sırasında dile getirildiği iddia ediliyor. Bir olayla ilgili anlaşamadıkları için tartışma çıkıyor. Dışarıda bekleyen Şafak Bey'in şoförü bu tartışmayı görünce müdahil oluyor. Bundan sonra tartışma iyice büyüyor ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş etmeye başlıyorlar. Önce sağ bacağına 2 el ateş ediyorlar. Şafak Bey yere düşüyor. Bu süreçte Şafak Bey'i yerde sürüklüyorlar ve 2 el daha ateş ediyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde vefat ediyor"

"BEL ALTINA 7 KURŞUN! RESTORAN ÇIKIŞINDA YANINA TANIDIĞI İKİ KİŞİ GELİYOR..."

TGRT Haber'de Cem Küçük ise, olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Saat 00:25 sularında Şafak Mahmutyazıcıoğlu restorandan çıkacakken yanına 2 kişi geliyor. Mahmutyazıcıoğlu bu kişileri tanıdığını söylüyor. 4-5 dakika konuştuktan sonra yanlarına bir kişi daha geliyor ve Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş ediyor. Daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bel altına 7 kurşun atılmış. Bel üstünde veya kafasında bir şey yok. Kan kaybı yaşadığı için ve kurşunlardan biri damarı yırttığı için hayatını kaybetmiş"