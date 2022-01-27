Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

27 Ocak 2022 Perşembe, 11:57

Beşiktaş 'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece yarısı 00:30 sularında Cümbüş Sokak'ta bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Antalya'ya kamp için gelen Beşiktaş, Belek turizm merkezinde konakladığı otelin tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmaları takip eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Yeşilköy'de dün gece silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Mahmutyazıcıoğlu ile bir süre beraber yöneticilik yaptıklarını, çok üzgün olduklarını belirtti.

'ONUN SEVDİĞİ RENKLER VE TAKIMI BURADA'

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine sabır dileyen Ahmet Nur Çebi, "Mekanı cennet olsun. Beşiktaş'ımıza hizmet etti. Yaptığı yöneticilik döneminde hizmetleri var. Camia olarak da kendisini minnetle anacağız, yaptıklarıyla ve çalışmalarıyla ilgili. Saldırının neden olduğu, niye olduğu bilinmiyor. Sadece çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum. Kendisiyle bir süre çalışma imkanım oldu. Rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor. Onun sevdiği renkler, takımı burada. Takımımız başarılı olsun diye buralardayız. Hayatta olsaydı, isteyeceği şey takımın başarılı olması. Nur içinde yatsın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 00.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Cümbüş sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şoförü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Acı haberin duyulmasının ardından ‘Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?’ sorusu gündeme geldi. Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davayla alanında tecrübe elde etmişti.